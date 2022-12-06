США пообещали поддерживать Украину «сколько потребуется»

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" для восстановления суверенитета страны. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

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"Мы будем оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется, чтобы она восстановила свой суверенитет, свою независимость и территориальную целостность, но точную динамику определять украинцам", — подчеркнул Прайс.

Также он сказал, что Соединенные Штаты не поставляют Украине вооружения для нанесения ударов по России и не подталкивают Киев к атакам за пределами своей территории.