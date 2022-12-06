В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
39 минут назад

США пообещали поддерживать Украину «сколько потребуется»

Газета.Ruиещё 6

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" для восстановления суверенитета страны. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

США пообещали поддерживать Украину «сколько потребуется»
Фото: ReutersReuters

"Мы будем оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется, чтобы она восстановила свой суверенитет, свою независимость и территориальную целостность, но точную динамику определять украинцам", — подчеркнул Прайс.

Также он сказал, что Соединенные Штаты не поставляют Украине вооружения для нанесения ударов по России и не подталкивают Киев к атакам за пределами своей территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, которые Россия заняла с начала специальной военной операции. Он также указал, что помимо военной поддержки Киеву также необходима экономическая и гуманитарная помощь.

В мире,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители