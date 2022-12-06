США пообещали поддерживать Украину «сколько потребуется»

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" для восстановления суверенитета страны. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.
"Мы будем оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется, чтобы она восстановила свой суверенитет, свою независимость и территориальную целостность, но точную динамику определять украинцам", — подчеркнул Прайс.
Также он сказал, что Соединенные Штаты не поставляют Украине вооружения для нанесения ударов по России и не подталкивают Киев к атакам за пределами своей территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, которые Россия заняла с начала специальной военной операции. Он также указал, что помимо военной поддержки Киеву также необходима экономическая и гуманитарная помощь.