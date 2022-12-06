Украинцев предупредили о продолжении отключений света минимум до марта

Отключения электричества на Украине продолжатся минимум до марта 2023 года. Об этом сказал генеральный директор украинской энергопоставляющей компании YASNO («Ясно», входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, пока не известно, когда Украина «откажется от графиков» и полностью восстановит электроснабжение.
«До конца марта — базовый сценарий, который будет для нас хорош, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках», — заявил Коваленко.
Ранее днем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о дефиците электричества в стране, который составляет 19%, и предупредил о том, что отключения света для потребителей продолжатся. По данным украинского президента Владимира Зеленского, самая сложная ситуация с подачей энергии в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.