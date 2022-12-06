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1 час назад

Шольц: ЕС ждет, что кандидаты на вступление будут разделять его санкционную политику

ТАССиещё 1

Евросоюз ожидает, что западнобалканские кандидаты на вступление в сообщество будут разделять санкционную политику Брюсселя. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник в Тиране на саммите ЕС - Западные Балканы.

Шольц раскрыл основное требование Евросоюза к кандидатам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ожидаем от стран-кандидатов, что они будут ориентироваться на санкционную политику ЕС", - заявил он в эфире немецкого телеканала NTV. Отвечая на уточняющий вопрос о позиции Сербии, Шольц добавил: "В том, что касается санкций, разногласия с Сербией есть. Эти разногласия не новые, но они все еще есть".

После начала специальной военной операции России на Украине сербский президент Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

В мире,Олаф Шольц,Александар Вучич,ЕС,
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