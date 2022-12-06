Шольц раскрыл основное требование Евросоюза к кандидатам

Евросоюз ожидает, что западнобалканские кандидаты на вступление в сообщество будут разделять санкционную политику Брюсселя . Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник в Тиране на саммите ЕС - Западные Балканы.

"Ожидаем от стран-кандидатов, что они будут ориентироваться на санкционную политику ЕС", - заявил он в эфире немецкого телеканала NTV . Отвечая на уточняющий вопрос о позиции Сербии, Шольц добавил: "В том, что касается санкций, разногласия с Сербией есть. Эти разногласия не новые, но они все еще есть".

После начала специальной военной операции России на Украине сербский президент Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.