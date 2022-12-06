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25 минут назад

В Молдавии заявили, что упавшие в стране фрагменты ракеты оказались разгонным блоком

Илья Родин

Фрагменты ракеты, упавшие у города Бричаны, являются разгонным блоком, заявила во вторник, 6 декабря, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Она отметила, что в них не содержится боевая часть, пишет ТАСС.

Раскрыты подробности падения ракеты на территорию Молдавии
Фото: t.me/bbbreaking/142762t.me/bbbreaking/142762

Гаврилица пояснила, что молдавские пограничники обнаружили разгонный блок ракеты в районе патрулирования, в нем «не было взрывчатых веществ».

Молдавия сообщила о неразорвавшейся ракете у границы с Украиной

Премьер подчеркнула, что власти продолжат расследование. Она добавила, что Кишинев будет рад подключению к нему иностранных экспертов.

По данным агентства, Гаврилица не привела данных о том, кому принадлежала ракета.

Вместе с тем, в местных СМИ появилась информация, что найденные фрагменты идентичны тем, которые были обнаружены в Польше после падения ракеты украинского ЗРК С-300.

В мире,Происшествия,Наталья Гаврилица,
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