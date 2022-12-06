Украинский министр считает, что Россию нужно лишить членства в МАГАТЭ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россию нужно лишить членства в МАГАТЭ. Его слова приводятся на сайте министерства.
По его словам, Россия стала правопреемницей Советского Союза, но «роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены».
Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, будет частью соглашения Киева и Москвы с агентством.
По словам Гросси, обе стороны достигли принципиальной договоренности не обстреливать станцию и не вести обстрелы с ее территории.
До этого Bloomberg сообщало о заявлении Рафаэля Гросси о том, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Отмечалось, что наблюдатели МАГАТЭ приближаются к соглашению между странами.