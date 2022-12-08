Эстония прекратила вещание телеканала "Дождь"

Эстония, по примеру Латвии и Литвы, с 8 декабря прекратила вещание «Дождя» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщает издание Postimees.

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Как уточняется, в Эстонии данный канал показывали три телеоператора. При этом у двух телевизионных операторов «Дождь» был в расширенном пакете каналов. Другие подробности по ситуации с каналом не приводятся.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Председатель совета Иварс Аболиньш объяснял, что соответствующее решение было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Это произошло вслед за увольнением Алексея Коростелева руководством канала «Дождя».