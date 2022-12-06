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17 минут назад

В Эстонии заявили о невозможности принять новых беженцев из Украины

Елена Прошина

Эстония не сможет принять новую волну беженцев из Украины, но это согласна сделать Финляндия. Об этом в эфире радиостанции «Радио 4» заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас. Ее слова приводит «РИА Новости».

В Эстонии заявили о невозможности принять новых беженцев из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каллас, опираясь на последние события на Украине, выразила уверенность, что в ближайшее время Таллину стоит ожидать новую волну беженцев оттуда, однако в таком же объеме, как раньше страна уже не сможет этого сделать.

«Мы говорили с Финляндией, что действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам с Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше беженцев», — отметила она.

Также она указала на то, что Эстония продолжает направлять Киеву помощь на восстановление энергетической инфраструктуры и создание «возможностей для жизни». Каллас подчеркнула, что «гордиться» гражданами страны, которые «открыли свои сердца» украинцам. Однако, несмотря на это, по ее словам, «у всего есть границы и Эстония просто больше не в состоянии принимать людей», поскольку в стране «нет жилья и работы» для них.

В мире,Кая Каллас,
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