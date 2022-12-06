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1 час назад

Премьеры Украины и Молдавии договорились сотрудничать в сфере ПВО

ТАССиещё 1

Украина и Молдавия договорились сотрудничать в области противовоздушной обороны, а также в вопросе непризнанного Приднестровья. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совместной пресс-конференции с молдавской коллегой Натальей Гаврилицей по итогам их встречи во вторник в Киеве.

Премьеры Украины и Молдавии договорились сотрудничать в сфере ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Договорились сотрудничать в вопросах противовоздушной обороны, а также улучшить приграничный контроль, поддерживать сотрудничество и диалог в вопросах мира и безопасности в Приднестровском регионе", - сказал Шмыгаль.

По его словам, он и Гаврилица договорились, что по молдавскому телевидению будет транслироваться украинский новостной марафон, который показывают по основным телеканалам страны.

Шмыгаль сообщил, что он и Гаврилица договорились усилить сотрудничество с Румынией в трехстороннем формате.

"Активизируем формат диалога в треугольнике Украина - Молдова - Румыния. Для этого в 2023 году проведем встречу руководителей правительств трех государств. Создаем двустороннюю рабочую группу по координации интеграции Украины и Молдовы в ЕС", - заявил глава правительства Украины.

В понедельник возле молдавского города Бричаны были обнаружены обломки ракеты. По данным молдавской полиции, они не представляют опасности, так как не содержат взрывчатки. О принадлежности ракеты ничего не сообщается, хотя ранее молдавские СМИ распространили несколько снимков с места, отметив, что найденные части идентичны ракете украинского зенитного ракетного комплекса С-300, упавшей в ноябре на территорию Польши. Тем временем официальный Кишинев поспешил возложить ответственность за инцидент на Россию.

В октябре обломки ракеты упали в молдавском населенном пункте Наславча. Хотя власти Молдавии до сих пор не сообщили ни данных следствия об инциденте, ни о принадлежности упавшей ракеты, послу РФ в Кишиневе был выражен протест, также был выслан сотрудник дипломатического представительства.

Денис Шмыгаль,Правительство Украины,ЕС,
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