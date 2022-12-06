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18 минут назад

В Польше указали на ошибку в отношениях с Россией

Елена Прошина

Ставка Варшавы на конфронтацию с Россией поставила Польшу в проигрышную позицию, сделав ее заложником ситуации. Об этом заявил в своей статье в Myśl Polska обозреватель Станислав Белень.

В Польше указали на ошибку в отношениях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, Варшава на данный момент активно принимает участие в разделении мира на две части, стремясь уничтожить «серую зону», которая отделяет Россию от стран Запада. То есть Польша хочет не просто рассорить РФ с европейскими государствами, а полностью разорвать их связи, уверен Белень.

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Однако с этой целью Варшава сделала ставку «на крайне конфронтационную политику в отношении России, тем самым не оставив себе места для маневра», добавил обозреватель.

Белень считает, что роль государства-буфера стала главной стратегической ошибкой польских властей, поскольку теперь они вынуждены выполнять «чужие стратегии», в том числе США и Украины, игнорируя собственные интересы.

«Пришло время спуститься с облаков на землю. Нет никаких признаков того, что попытки фрагментировать Россию или загнать ее под протекторат западных спецслужб и корпораций увенчаются успехом», — подчеркнул обозреватель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Польша заняла в отношении Москвы оголтелую позицию на грани сумасшествия.

В мире,Дмитрий Песков,
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