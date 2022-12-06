На бывшего президента Албании напали во время протеста в Тиране

Бывшего президента Албании и лидера оппозиционной Демпартии Сали Беришу ударили во время акции протеста в ходе саммита ЕС-Западные Балканы в Тиране. Об этом сообщает Kosovo Online.

Впервые в своей истории Албания принимает крупный европейский саммит ЕС-Западные Балканы. В связи с этим в центре Тираны приняты повышенные меры безопасности – улицы заблокированы, в воздух подняты полицейские вертолеты. Но, несмотря на это, политические оппоненты правящей Социалистической партии всё же смогли организовать протесты и шествия. Во время такой демонстрации неизвестный ударил бывшего президента Албании Сали Беришу по голове.

«Бывший президент Албании Сали Бериша, который возглавил сегодняшнюю демонстрацию оппозиции в Тиране против албанских властей, подвергся нападению на бульваре Мучеников Нации. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в голову, затем охрана Бериши догнала и избила нападавшего», – сообщает издание.

Уточняется, что рядом с Беришей находился другой бывший президент Албании, но он не пострадал.