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5 минут назад

Папа римский назвал свои слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи»

Деловая газета "Взгляд"

Пап Римский Франциск заявил, что его слова о жестокости бурят и чеченцев были неправильно истолкованы и являются лишь «фигурой речи», заявил во вторник председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на полученное им письмо понтифика.

Папа римский объяснил свои слова о бурятах и чеченцах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Севастьянова, понтифик считает, что его слова извратили, он, наоборот, защищал русскую культуру, говоря о том, что она является неотъемлемой частью европейской культуры.

«Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости», – передает ТАСС слова Севастьянова.

Также понтифик отметил, что Россия является «неотъемлемой частью» Европы, которая без нее неполноценна. Указано на желание папы римского показать, что Россия миролюбивая гуманистическая культура, а русский народ взаимосвязан с Европой.

«Нельзя говорить, что русские – жестокий народ. Потому что это такой же европейский народ», – заключил собеседник агентства.

Напомним, Папа Римский Франциск сказал, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» оказались те, кто вырос вне «русской традиции», например, буряты и чеченцы.

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