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1 час назад

Депутат Европарламента Дейли заявила, что Украине придется дорого заплатить за помощь ЕС

Газета.Ruиещё 4

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Украина будет не в состоянии вернуть миллионы долларов, которые ей выделил Евросоюз за время конфликта. Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте.

"В стране идет кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее. Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", - сказала она.

Также депутат упрекнула Евросоюз в попытке продолжить противостояние любыми средствами, "пока за это расплачиваются простые люди". Дейли отметила, что "за этот конфликт придется дорого заплатить".

В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания РФ в ЕС

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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