Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Украина будет не в состоянии вернуть миллионы долларов, которые ей выделил Евросоюз за время конфликта. Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте.

"В стране идет кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее. Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", - сказала она.

Также депутат упрекнула Евросоюз в попытке продолжить противостояние любыми средствами, "пока за это расплачиваются простые люди". Дейли отметила, что "за этот конфликт придется дорого заплатить".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину.