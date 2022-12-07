Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Украина будет не в состоянии вернуть миллионы долларов, которые ей выделил Евросоюз за время конфликта. Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте.
"В стране идет кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее. Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", - сказала она.
Также депутат упрекнула Евросоюз в попытке продолжить противостояние любыми средствами, "пока за это расплачиваются простые люди". Дейли отметила, что "за этот конфликт придется дорого заплатить".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.