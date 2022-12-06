Пока вы не уснули: Песков о новой волне мобилизации и слова Макрона о глазах Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться в вопросах мобилизации на информацию Минобороны и заявления Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков ответил на вопрос о вероятности второй волны мобилизации. Он подчеркнул, что на эту тему «очень много провокационных сообщений».
Читатели китайского издания «Гуаньча» активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона сказанные о том, что он увидел в глазах российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
Площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 квадратных метров после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил сотрудник региональных экстренных служб. Мощное пламя попало на видело, кадры опубликованы в Telegram-канале «Актуальный Курск».
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ озвучил потери Украины за ноябрь и заявил о «ядерном терроризме» с украинской стороны. Его слова приводит РИА Новости.
ФСБ России объявила в международный розыск вице-премьера Украины Ирину Верещук и первую замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по делу о нарушении территориальной целостности России.
Разговора президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока не планируется, несмотря на заявления Парижа о желании поддерживать диалог. Об этом рассказал сегодня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.
Россия при торговле нефтью взаимодействует с более мелкими трейдерами, использует новые схемы страхования поставок, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.
Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал завершением карьеры возможный переход Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Насср». Об этом варианте ранее сообщали испанские СМИ.
Россияне не могут приобрести автомобили китайского бренда Geely в Белоруссии в связи с требованиями дилеров в республике, передает портал Autonews.ru.
Отмечается, что продавцы выдвигают условия, которое не устраивает российских граждан. В частности, они просят оформить сделку на третье лицо - гражданина Белоруссии.
Эксперт виноторговой компании Fort Денис Юрченко рассказал, что заменить французское шампанское на Новый год россияне могут испанской кавой, игристым вином из Италии и российскими винами. Об этом сообщает РИА Новости.