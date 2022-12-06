Пока вы не уснули: Песков о новой волне мобилизации и слова Макрона о глазах Путина

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Песков высказался о новой волне мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться в вопросах мобилизации на информацию Минобороны и заявления Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Песков ответил на вопрос о вероятности второй волны мобилизации. Он подчеркнул, что на эту тему «очень много провокационных сообщений».

В Китае «потеряли дар речи» после заявлений Макрона о глазах Путина

Читатели китайского издания «Гуаньча» активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона сказанные о том, что он увидел в глазах российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Появилось видео с места мощного пожара на курском аэродроме

Площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 квадратных метров после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил сотрудник региональных экстренных служб. Мощное пламя попало на видело, кадры опубликованы в Telegram-канале «Актуальный Курск».

Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ озвучил потери Украины за ноябрь и заявил о «ядерном терроризме» с украинской стороны. Его слова приводит РИА Новости.

ФСБ объявила в розыск вице-премьера Украины Верещук

ФСБ России объявила в международный розыск вице-премьера Украины Ирину Верещук и первую замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по делу о нарушении территориальной целостности России.

Помощник Путина ответил на слова Макрона

Разговора президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока не планируется, несмотря на заявления Парижа о желании поддерживать диалог. Об этом рассказал сегодня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Россия начала продавать нефть по-новому

Россия при торговле нефтью взаимодействует с более мелкими трейдерами, использует новые схемы страхования поставок, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Роналду туда уедет, то он завершит карьеру футболиста»

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал завершением карьеры возможный переход Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Насср». Об этом варианте ранее сообщали испанские СМИ.

Россиянам отказались продавать Geely в Белоруссии

Россияне не могут приобрести автомобили китайского бренда Geely в Белоруссии в связи с требованиями дилеров в республике, передает портал Autonews.ru.

Отмечается, что продавцы выдвигают условия, которое не устраивает российских граждан. В частности, они просят оформить сделку на третье лицо - гражданина Белоруссии.

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