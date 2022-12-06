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1 час назад

В Турции обсуждение бюджета закончилось дракой депутатов

Елена Прошина

В Великом национальном собрании (парламенте) Турции обсуждение бюджета привело к массовой драке между депутатами. Об этом сообщает «Sputnik Турция».

Уточняется, что один из участников конфликта был госпитализирован с травмой головы.

«На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряженность. Словесная перепалка между депутатами переросла в конфликт. Хусейн Орс, член партии Iyi ("Хорошая партия"), был госпитализирован с травмой головы, полученной во время потасовки», – говорится в сообщении.

Из-за возникшего конфликта председательствовавший на заседании вице-спикер парламента Хайдар Акар прервал встречу депутатов на 10 минут.

Инфляция в Турции достигла максимума за 20 лет

Ранее драка между депутатами возникла во время голосования по составу нового правительства Ирака.

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