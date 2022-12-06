В Великом национальном собрании (парламенте) Турции обсуждение бюджета привело к массовой драке между депутатами. Об этом сообщает «Sputnik Турция».
Уточняется, что один из участников конфликта был госпитализирован с травмой головы.
«На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряженность. Словесная перепалка между депутатами переросла в конфликт. Хусейн Орс, член партии Iyi ("Хорошая партия"), был госпитализирован с травмой головы, полученной во время потасовки», – говорится в сообщении.
Из-за возникшего конфликта председательствовавший на заседании вице-спикер парламента Хайдар Акар прервал встречу депутатов на 10 минут.
Ранее драка между депутатами возникла во время голосования по составу нового правительства Ирака.