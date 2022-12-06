Евросоюз задумался о принятии еще одной страны

Лидеры Европейского союза (ЕС) задумались о наделении статусом кандидата в члены объединения Боснию и Герцеговину (БиГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Решение будет принято на саммите ЕС в Брюсселе 15 декабря. Отмечается, что страна долгое время не могла получить промежуточный статус из-за медленного продвижения по пути реформ.

По словам премьер-министра Словении Роберта Голоба, выступившего на саммите ЕС — Западные Балканы, принятие БиГ в Евросоюз требует политического решения, что займет время.