Макрон потребовал «не разводить полемику» из-за слов о РФ

Французский президент Эммануэль Макрон призвал «не разводить полемику» из-за его слов о гарантиях безопасности для России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его выступление перед саммитом ЕС и Западных Балкан.

Ранее в интервью телеканалу TF1 Макрон рассказал, что во время визита в США обсуждал с президентом Джо Байденом будущую архитектуру безопасности в Европе.

Макрон напомнил, что Россия не раз говорила об опасениях из-за приближения НАТО к ее границам.

«Это будет одним из факторов мира, мы должны определить, что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и членов ЕС, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», - подчеркивал он.

Макрона после этого раскритиковали на Украине.

«Я думаю, что нам не стоит устраивать полемику там, где ее нет», - так французский президент ответил на критику.

Он подчеркнул, что мирные переговоры однажды состоятся и странам придется обсудить вопросы коллективной безопасности во всем регионе.

«Это то, о чем я говорил с самого начала, и то, над чем мы работали в феврале-марте», - заключил Макрон.