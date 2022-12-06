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55 минут назад

Макрон потребовал «не разводить полемику» из-за гарантий безопасности для РФ

Мария Иванова

Французский президент Эммануэль Макрон призвал «не разводить полемику» из-за его слов о гарантиях безопасности для России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его выступление перед саммитом ЕС и Западных Балкан.

Макрон потребовал «не разводить полемику» из-за слов о РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в интервью телеканалу TF1 Макрон рассказал, что во время визита в США обсуждал с президентом Джо Байденом будущую архитектуру безопасности в Европе.

Макрон раскрыл тему предстоящих переговоров с Путиным

Макрон напомнил, что Россия не раз говорила об опасениях из-за приближения НАТО к ее границам.

«Это будет одним из факторов мира, мы должны определить, что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и членов ЕС, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», - подчеркивал он.

Макрона после этого раскритиковали на Украине.

«Я думаю, что нам не стоит устраивать полемику там, где ее нет», - так французский президент ответил на критику.

Он подчеркнул, что мирные переговоры однажды состоятся и странам придется обсудить вопросы коллективной безопасности во всем регионе.

«Это то, о чем я говорил с самого начала, и то, над чем мы работали в феврале-марте», - заключил Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц также призывал восстановить систему безопасности, которая появилась в Европе после холодной войны.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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