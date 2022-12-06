Нехаммер выступил против присоединения двух стран к Шенгену

«Одобрения Австрии [на расширение Шенгена - прим.ред.] нет. Требуется больше времени. У нас в Австрии 75 тысяч незарегистрированных нелегальных мигрантов. Это означает, что они смогли перейти внешнюю границу ЕС и оказаться в стране без выхода к морю, такой как Австрия», - отметил канцлер.