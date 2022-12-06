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1 час назад

Австрия выступила против Болгарии и Румынии в Шенгене

Мария Иванова

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Об этом сообщает Digi24.

Нехаммер выступил против присоединения двух стран к Шенгену
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Заявление было сделано на следующий день после того, как глава МВД Румынии Люциан Боде встретился с австрийским коллегой Герхардом Карнером.

«Одобрения Австрии [на расширение Шенгена - прим.ред.] нет. Требуется больше времени. У нас в Австрии 75 тысяч незарегистрированных нелегальных мигрантов. Это означает, что они смогли перейти внешнюю границу ЕС и оказаться в стране без выхода к морю, такой как Австрия», - отметил канцлер.

По его словам, перед расширением Шенгенской зоны ЕС должен решить эти вопросы безопасности.

Во время встречи Боде пытался убедить своего австрийского коллегу, что миграционного коридора через Румынию не существует, но Карнер остался на своей позиции.

Нидерланды не одобрили вступление Болгарии в Шенген

В середине ноября Еврокоммися объявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгену. ЕК рекомендовала Совету ЕС одобрить это решение.

В мире,Карл Нехаммер,Совет Европы,ЕС,
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