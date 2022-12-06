Нехаммер выступил против присоединения двух стран к Шенгену

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Об этом сообщает Digi24.
Заявление было сделано на следующий день после того, как глава МВД Румынии Люциан Боде встретился с австрийским коллегой Герхардом Карнером.
«Одобрения Австрии [на расширение Шенгена - прим.ред.] нет. Требуется больше времени. У нас в Австрии 75 тысяч незарегистрированных нелегальных мигрантов. Это означает, что они смогли перейти внешнюю границу ЕС и оказаться в стране без выхода к морю, такой как Австрия», - отметил канцлер.
По его словам, перед расширением Шенгенской зоны ЕС должен решить эти вопросы безопасности.
Во время встречи Боде пытался убедить своего австрийского коллегу, что миграционного коридора через Румынию не существует, но Карнер остался на своей позиции.
В середине ноября Еврокоммися объявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгену. ЕК рекомендовала Совету ЕС одобрить это решение.