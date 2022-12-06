В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
55 минут назад

"Дождь"* планирует получить лицензию на вещание в другой стране

Москва24

Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) планирует получить новую лицензию на вещание в другой стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора канала Наталью Синдееву (признана иноагентом).

"Дождь"* планирует получить лицензию на вещание в другой стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, канал временно отключится от кабельных сетей, но продолжит выпускать видео в YouTube.

Она признала, что из-за этого СМИ потеряет деньги.

Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) должен прекратить вещание в Латвии в ночь на 8 декабря. Такое решение принял национальный совет по электронным СМИ из-за того, что руководство телеканала якобы не осознает серьезности нарушений. До этого каналу выписали штраф размером 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе России, а также за формулировку "наша армия" по отношению к ВС РФ.

В мире,Наталья Синдеева,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители