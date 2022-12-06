В Индонезии ввели уголовную ответственность за секс до свадьбы

Индонезийский парламент утвердил проект нового уголовного кодекса, в котором предусмотрено до одного года лишения свободы за половые отношения до брака, а также наказание за оскорбление президента. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, парламентарии пересмотрели кодекс, принятый после провозглашения независимости Индонезии от Нидерландов.

«Старый кодекс принадлежит голландскому наследию и больше не актуален сейчас», — заявил глава парламентской комиссии, ответственной за изменение уголовного кодекса, Бамбанг Вурианто.

За секс до брака вводится наказание до года тюрьмы, при этом ответственность должны нести не только граждане Индонезии, но и иностранцы. Новые положения уголовного кодекса уже вызвали озабоченность туристического сектора страны.

Также предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет за оскорбление президента и (или) вице-президента, за государственную измену может грозить смертная казнь, а также будет наказываться распространение фейковых новостей.