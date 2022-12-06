Косово подаст заявку на вступление в ЕС до конца года

Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года, сообщал президент непризнанного Косова Вьоса Османи перед саммитом ЕС — Западные Балканы в столице Албании, передает ТАСС.

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"В конце этого года Косово подаст заявку на вступление в ЕС, и мы рассчитываем на всеобщую поддержку", — сказала она.

По ее словам, Евросоюзу пора переходить "от слов к действиям".

Как заявила лидер непризнанного Косова, этот саммит не является переговорной площадкой между Белградом и Приштиной. По ее словам, она присутствует на саммите как лидер одной из самых проевропейских стран. Она отметила, что Косово показало это в действии, когда речь идет о проевропейских действиях.

"Нам нужно, чтобы ЕС перешел от слов к действиям, таким как либерализация виз в ЕС. Это встреча между ЕС и Западными Балканами, а не переговоры между Косовом и Сербией", — сказала Османи.

Она обвинила президента Сербии Александара Вучича в том, что он продолжает старое мышление и ему необходимо окончательно определиться: он на стороне России или на стороне Украины.