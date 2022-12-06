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7 минут назад

СМИ: Протестующие в Болгарии окружили храм, где находятся российские посол и митрополит

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Протестующие в Болгарии заблокировали дорогу в храм, где находятся посол России Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), сообщили СМИ.

В Болгарии протестующие окружили храм с послом РФ внутри
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает издание Novinite, протестующие выступают против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, они заблокировали русскую церковь в центре Софии. При этом на службе в храме помимо Антония присутствовала российский посол Элеонора Митрофанова, она остается внутри.

По данным издания, протестующие выкрикивают антироссийские лозунги.

Ранее София приостановила выдачу виз российским владельцам болгарской недвижимости.

В мире,Элеонора Митрофанова,
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