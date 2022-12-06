В Болгарии протестующие окружили храм с послом РФ внутри

Протестующие в Болгарии заблокировали дорогу в храм, где находятся посол России Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), сообщили СМИ.

Как отмечает издание Novinite, протестующие выступают против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, они заблокировали русскую церковь в центре Софии. При этом на службе в храме помимо Антония присутствовала российский посол Элеонора Митрофанова, она остается внутри.