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44 минуты назад

Военный аналитик оценил противостояние Китая и США в АТР

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин на фоне протеста Министерства обороны КНР, выраженного США после публикации ежегодного доклада Пентагона о военной мощи Китая, рассказал о противостоянии стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и оценил планы Пекина увеличить свой ядерный потенциал.

Во всех последних документах и действиях Соединенных Штатов отчетливо просматривается то, что главным противником для них является Китай. Этого не скрывают, об этом заявляют публично. Все идет в этом направлении, в том числе развитие вооруженных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уже более половины вооруженных сил США сосредоточено, как там говорят, в регионе Indo-Pacific - Индо-Тихоокеанском регионе. Формирование союзов и блоков, укрепление вооруженных сил - акцент делается именно там. Это происходит уже на протяжении нескольких лет и будет происходить дальше.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
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Профессор подчеркнул, что в Китае видят исходящую от США угрозу в АТР и готовятся к противодействию.

"В КНР заявляют, что где-то к 2025-2027 году ее военный потенциал в этом регионе превзойдет американский. То есть мы наблюдаем классический вариант action-reaction - гонки вооружений в регионе, где у китайцев более предпочтительные шансы. Тут имеет значение и численность населения, и географическая приближенность региона как театра военных действий, и большая готовность тратить на это тело деньги. Поэтому очевидно, что соревнование будет выиграно Китаем. Но это произойдет не сейчас, а через несколько лет", — сказал специалист.

Подберезкин также прокомментировал данные из доклада Пентагона о состоянии военной мощи Китая, согласно которым страна способна к 2035 году развернуть около 1,5 тыс. ядерных боезарядов и завершить процесс модернизации вооруженных сил.

"В рамках вышеописанной тенденции китайцы пытаются добиться примерной такой же численности ядерных боеприпасов, как у американцев. У них их сейчас существенно меньше, и они будут увеличивать их количество. 1,5 тыс. ядерных боезарядов - это та цифра, которая сейчас номинально звучит у США. А сколько их будет на самом деле - кто его знает? Китайцы вообще не говорят о своих планах, и это все в основном оценки аналитиков центра RAND и ЦРУ. Китайцы не подтверждают, но и не опровергают соответствующие данные. Но то, что у них к 2030-2035 году на этом театре военных действий будет не меньше оперативно-тактических и тактических ядерных средств, чем у американцев, — это точно", — заключил эксперт.

Ранее Минобороны КНР выразило протест и сделало строгое представление США из-за ежегодного доклада Пентагона о военной мощи Китая. По словам официального представителя ведомства Тань Кэфэя, документ искажает политику национальной обороны и военную стратегию Китая, необоснованно спекулирует на развитии военной мощи КНР и является грубым вмешательством во внутренние дела Китая по тайваньскому вопросу.

В мире,Алексей Подберезкин,ЦРУ,МГИМО,Пентагон,
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