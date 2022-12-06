"В рамках вышеописанной тенденции китайцы пытаются добиться примерной такой же численности ядерных боеприпасов, как у американцев. У них их сейчас существенно меньше, и они будут увеличивать их количество. 1,5 тыс. ядерных боезарядов - это та цифра, которая сейчас номинально звучит у США. А сколько их будет на самом деле - кто его знает? Китайцы вообще не говорят о своих планах, и это все в основном оценки аналитиков центра RAND и ЦРУ. Китайцы не подтверждают, но и не опровергают соответствующие данные. Но то, что у них к 2030-2035 году на этом театре военных действий будет не меньше оперативно-тактических и тактических ядерных средств, чем у американцев, — это точно", — заключил эксперт.