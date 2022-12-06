Блинкен: проект международного трибунала по Украине «находится на столе»

Создание международного трибунала по Украине активно обсуждается и «находится на столе». Об этом в ходе конференции The Wall Street Journal заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американский дипломат подчеркнул важность того, чтобы была установлена ответственность за происходящее на Украине.

«Важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности», - заявил Блинкен.

Он также отметил, что ведутся обсуждения по поводу создания некого «независимого суда, учреждения трибунала».

«Все это на столе», - заметил госсекретарь США.

С инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН выступила Европейская комиссия. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что выдвинутая главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен инициатива по созданию трибунала по Украине является попыткой придать легитимность отъему российских активов и «покрыть свое беззаконие, прикрыться авторитетом ООН».