«По вопросу угля уместно провести открытое слушание в Великом Хурале (парламенте — прим. «Ленты.ру») Монголии и прозрачно информировать народ. Мы должны дать объективную оценку ситуации и взять на себя строгую юридическую ответственность», — сказал он.