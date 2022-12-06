В Монголии необходимо разобраться с причиной массовых протестов — угольным делом, призвал президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. Его слова приводит EAGLE.mn.
«По вопросу угля уместно провести открытое слушание в Великом Хурале (парламенте — прим. «Ленты.ру») Монголии и прозрачно информировать народ. Мы должны дать объективную оценку ситуации и взять на себя строгую юридическую ответственность», — сказал он.
Ранее стало известно о возобновлении протестов в стране. Участники митингов потребовали распустить парламент и привлечь к ответственности чиновников, замешанных в мошенничестве с поставками угля.