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56 минут назад

Президент Монголии призвал разобраться с причиной протестов

Lenta.ru

В Монголии необходимо разобраться с причиной массовых протестов — угольным делом, призвал президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. Его слова приводит EAGLE.mn.

«По вопросу угля уместно провести открытое слушание в Великом Хурале (парламенте — прим. «Ленты.ру») Монголии и прозрачно информировать народ. Мы должны дать объективную оценку ситуации и взять на себя строгую юридическую ответственность», — сказал он.

Протестующие в Монголии прорвались в здание правительства

Ранее стало известно о возобновлении протестов в стране. Участники митингов потребовали распустить парламент и привлечь к ответственности чиновников, замешанных в мошенничестве с поставками угля.

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