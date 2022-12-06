Латвия приняла решение по работе "Дождя*" в стране

Власти Латвии 6 декабря аннулировали лицензию на вещание признанного в РФ СМИ-иноагентом телеканала «Дождь». Об этом сообщает Delfi.

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии принял такое решение «из соображений государственной безопасности и общественного порядка».

Вещание канала в Латвии должно быть прекращено 8 декабря.

Запретить вещание «Дождя»* и выслать из Латвии журналистов канала ранее призвал министр обороны Артис Пабрикс.

Это произошло после выпуска, в котором ведущий Алексей Коростелев предложил зрителям поделиться с «Дождем»* историями о мобилизации.

«Многие из историй, написанных на наши почту и Telegram-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», - сказал он.

Позже ведущий уточнил, что он не поддерживает российские власти, но сочувствует мобилизованным. По словам Коростелева, он помогает мобилизованным тем, что рассказывает о них.

Коростелева уволили, но Пабрикс заявил, что «Дождю»* все равно следует вернуться работать в Россию. Незадолго до этого власти Латвии оштрафовали канал на десять тысяч евро за показанную в эфире карту с российским Крымом.