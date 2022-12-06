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32 минуты назад

В Китае «потеряли дар речи» после заявлений Макрона о глазах Путина

Елена Прошина

Читатели китайского издания «Гуаньча» активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона сказанные о том, что он увидел в глазах российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

В Китае «потеряли дар речи» после заявлений Макрона о глазах Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У Путина какие-то особенные глаза, бывший президент США Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а Макрон увидел неприязнь к Вашингтону», — написал один из комментаторов.

«Да уж, после таких заявлений можно потерять дар речи», — добавил другой житель Китая.

По мнению третьего пользователя, по-другому не могли и быть, так как США используют Украину «как поле боя для уничтожения России». Он добавил, что всем известно, что Вашингтон провоцирует военные действия вместо того, чтобы посредничать в мире.

«Франция продала Европу и себя США на глазах у всего мира»; «Действия США должны быть осуждены ООН и мировым сообществом», — написали читатели.

Ранее интервью CBS News Эммануэль Макрон заявил, что увидел в глазах Путина неприязнь, презрение к истории последних десятилетий и западному миру. Причем как по отношению к США, так и к Европе. По его словам, российскому президенту кажется, что ЕС задались целью уничтожить Россию. При этом Макрон опроверг это, добавив, что у Франции никогда такой цели не было.

Макрон подчеркнул, что у двух стран давняя совместная история и глубокие культурные связи. По мнению французского лидера, в ходе многочасовых разговоров с Путиным у него создалось впечатление, что президент России считает, что русский народ — великий народ с великой историей, а его задача – восстановить империю.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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