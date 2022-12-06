Турцию возмутил сериал Netflix с «армянскими» регионами

Турецких зрителей возмутил пилотный эпизод сериала «Pepsi, Where's My Jet», который вышел на платформе Netflix: восточные регионы страны там были указаны как территория Армении, сообщили СМИ.

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Как пишет газета Sabah, сериал рассказывает историю участия 20-летнего юноши в лотерее Pepsi. При этом сцена в первом же эпизоде сериала вызвала бурную реакцию у турецких зрителей, поскольку на представленной карте регионы востока Турции были указаны как территория Армении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это уже «не первая провокация, связанная с Netflix». Так, в четвертом эпизоде сериала «Шпион» об агенте «Моссад» в Сирии на стене висела карта «разделенной» Турции. А в пятом эпизоде документального фильма Netflix «Самые важные события Второй мировой войны» «на карте мира была замечена интересная деталь: Турция была разделена, а разделенные земли указаны как территория Армении», отмечает издание.