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11 минут назад

Sabah: Турцию возмутил сериал Netflix с «армянскими» регионами

Деловая газета "Взгляд"

Турецких зрителей возмутил пилотный эпизод сериала «Pepsi, Where's My Jet», который вышел на платформе Netflix: восточные регионы страны там были указаны как территория Армении, сообщили СМИ.

Турцию возмутил сериал Netflix с «армянскими» регионами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет газета Sabah, сериал рассказывает историю участия 20-летнего юноши в лотерее Pepsi. При этом сцена в первом же эпизоде сериала вызвала бурную реакцию у турецких зрителей, поскольку на представленной карте регионы востока Турции были указаны как территория Армении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это уже «не первая провокация, связанная с Netflix». Так, в четвертом эпизоде сериала «Шпион» об агенте «Моссад» в Сирии на стене висела карта «разделенной» Турции. А в пятом эпизоде документального фильма Netflix «Самые важные события Второй мировой войны» «на карте мира была замечена интересная деталь: Турция была разделена, а разделенные земли указаны как территория Армении», отмечает издание.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко возмутился образом украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix. Он назвал образ героини «карикатурным» и «оскорбительным».

В мире,Александр Ткаченко,Netflix,
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