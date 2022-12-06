В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Россия пообещала напомнить Совбезу ООН о детях Донбасса

Lenta.ruиещё 2

Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Россия дала обещание Совбезу ООН
Фото: ТАССТАСС

По его словам, мероприятие организовано по инициативе стран Запада. Ожидается, что на нем рассмотрят гуманитарные вопросы и защиту детей.

Дипломат предположил, что на заседании акцент будет смещаться на критику ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре.

«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — заверил Полянский.

В ноябре бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН в то время, когда ВСУ по его приказу вели массированный обстрел Донецка.

«Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений - преступлением перед человечностью?!», — задался он вопросом.

В мире,Родион Мирошник,Владимир Зеленский,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители