В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
19 минут назад

Европейцев предупредили о риске отключений электричества

Lenta.ru

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупредил европейцев о риске отключений электричества зимой. По его мнению, Европу от этого отделяют всего несколько градусов по Цельсию.

Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — констатировал Блас.

По его словам, цены на энергоносители остаются чрезвычайно высокими. К тому же, на Европу влияет погода, растет стоимость субсидий, а компании и вовсе предупреждают о риске деиндустриализации в ЕС.

Страшным сценарием обозреватель назвал так называемый Dunkelflaute — «мрачный кризис», период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом на нее из-за холода.

«Если на Европу обрушится ураган Dunkelflaute — а некоторые трейдеры и метеорологи считают, что вероятность его возникновения высока на этой неделе или на следующей, — регион окажется в беде», — предупредил Блас.

При этом отключения света журналист назвал одним из наиболее вероятных последствий такого сценария. Он призвал жителей ЕС осознать, что наиболее тяжелый европейский энергетический кризис еще не закончился.

Ранее дин из руководителей международного трейдера Trafigura Бен Лакок спрогнозировал, что энергетический кризис в Европе может достигнуть своего пика не этой зимой, а только через год. При этом в ближайшие месяцы последствия энергокризиса для ЕС могут быть не такими драматичными, как ожидалось.

В мире,Хавьер Блас,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители