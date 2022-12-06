Европейцев предупредили о риске отключений электричества

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупредил европейцев о риске отключений электричества зимой. По его мнению, Европу от этого отделяют всего несколько градусов по Цельсию.

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«Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — констатировал Блас.

По его словам, цены на энергоносители остаются чрезвычайно высокими. К тому же, на Европу влияет погода, растет стоимость субсидий, а компании и вовсе предупреждают о риске деиндустриализации в ЕС.

Страшным сценарием обозреватель назвал так называемый Dunkelflaute — «мрачный кризис», период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом на нее из-за холода.

«Если на Европу обрушится ураган Dunkelflaute — а некоторые трейдеры и метеорологи считают, что вероятность его возникновения высока на этой неделе или на следующей, — регион окажется в беде», — предупредил Блас.

При этом отключения света журналист назвал одним из наиболее вероятных последствий такого сценария. Он призвал жителей ЕС осознать, что наиболее тяжелый европейский энергетический кризис еще не закончился.