Зеленского уличили в подавлении свободы слова на Украине

«Зеленский подавляет инакомыслие. В Украине нет свободы прессы», — пишет журнал, напоминая, как глава государства 3 февраля 2021 года ввел ограничительные меры в отношении трех телеканалов, «предположительно связанных с украинским политиком Виктором Медведчуком ».

После этого их немедленно отключили от эфира, в том числе - NewsOne, представители которого назвали президента Украины «недалеким» и процитировали Медведчука, критикующего Зеленского за невыполнение своего предвыборного обещания найти мирное решение конфликтов на востоке Украины.

В статье отмечается, что важно сравнить образ украинского лидера, когда-то созданного представителями западных изданий, с тем, что видят граждане и правозащитники на Украине. Издание отмечает, что необходимо пересмотреть продолжающуюся военную поддержку Зеленского. Именно поэтому американская неправительственная организация Freedom House обратилась к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой занять более жесткую позицию против действий главы бывшей советской республики в отношении журналистского сообщества.