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9 минут назад

Зеленского уличили в подавлении свободы слова на Украине

Елена Прошина

Украинского лидера Владимира Зеленского заподозрили в подавлении свободы слова в стране, сообщает The Federalist.

Зеленского уличили в подавлении свободы слова на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Зеленский подавляет инакомыслие. В Украине нет свободы прессы», — пишет журнал, напоминая, как глава государства 3 февраля 2021 года ввел ограничительные меры в отношении трех телеканалов, «предположительно связанных с украинским политиком Виктором Медведчуком».

После этого их немедленно отключили от эфира, в том числе - NewsOne, представители которого назвали президента Украины «недалеким» и процитировали Медведчука, критикующего Зеленского за невыполнение своего предвыборного обещания найти мирное решение конфликтов на востоке Украины.

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В статье отмечается, что важно сравнить образ украинского лидера, когда-то созданного представителями западных изданий, с тем, что видят граждане и правозащитники на Украине. Издание отмечает, что необходимо пересмотреть продолжающуюся военную поддержку Зеленского. Именно поэтому американская неправительственная организация Freedom House обратилась к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой занять более жесткую позицию против действий главы бывшей советской республики в отношении журналистского сообщества.

«В условиях, когда в Польше приземляются ракеты и в истерическом безумии разбрасываются обвинения, ядерная война становится реальной возможностью», — подчеркивает The Federalist.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Виктор Медведчук,
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