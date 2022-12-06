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52 минуты назад

В Молдавии рассказали об упавшей рядом с Украиной ракете

Елена Прошина

Министерство внутренних дел Молдавии сообщило в Telegram, что обломки ракеты, упавшей в сад возле города Бричаны, не опасны.

В Молдавии рассказали об упавшей рядом с Украиной ракете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее корпус, а также четыре других элемента, осмотрели специалисты. Они пришли к выводу, что взрывчатого вещества на них нет.

Как заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу, необходимо дождаться заключения экспертизы инцидента.

«Мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты. Если взглянем на карту, это место очень близко к границе с Украиной и это серьезно», — сказал парламентарий.

Власти не уточняют о принадлежности ракеты, упавшей в стране. Отмечается, что МВД Молдавии «держит ситуацию под контролем».

СМИ заявили, что речь идет о части зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Ее обнаружил патруль пограничный полиции. Ракета не успела разорваться.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призывала граждан быть осторожными и следовать всем рекомендациям правоохранительных органов.

В мире,Игорь Гросу,Наталья Гаврилица,
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