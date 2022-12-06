В Молдавии рассказали об упавшей рядом с Украиной ракете

Министерство внутренних дел Молдавии сообщило в Telegram, что обломки ракеты, упавшей в сад возле города Бричаны, не опасны.

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Ее корпус, а также четыре других элемента, осмотрели специалисты. Они пришли к выводу, что взрывчатого вещества на них нет.

Как заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу, необходимо дождаться заключения экспертизы инцидента.

«Мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты. Если взглянем на карту, это место очень близко к границе с Украиной и это серьезно», — сказал парламентарий.

Власти не уточняют о принадлежности ракеты, упавшей в стране. Отмечается, что МВД Молдавии «держит ситуацию под контролем».

СМИ заявили, что речь идет о части зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Ее обнаружил патруль пограничный полиции. Ракета не успела разорваться.