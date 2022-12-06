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8 минут назад

В США раскрыли вероятный конец спецоперации на Украине

Елена Прошина

Стало известно, чем закончится конфликте вокруг Украины, сообщают «ИноСМИ» со ссылкой на The American Conservative.

В США раскрыли вероятный конец спецоперации на Украине
Фото: Минобороны РФ/ТАССМинобороны РФ/ТАСС

По словам обозревателя журнала Билла Бландена, не имеет значения, чем он завершится, потому что победу в нем одержит финансовая аристократия. Восстановление страны будет стоить больших денег. Как указывает журналист, когда украинским властям понадобятся средства, рядом с ними окажутся те, кто хочет распространить свое влияние.

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Бланден считает, что команда Владимира Зеленского будет отчаянно нуждаться в кредитах на сотни миллиардов долларов. В настоящее время Украину трудно воспринимать иначе, «кроме как очередное клиентское государство, купленное и оплаченное стопками денег налогоплательщиков».

Ранее голливудский режиссер Оливер Стоун заявил, что считает Соединенные Штаты виновными в конфликте в Донбассе. Он напомнил, что американские власти активно вооружали армию Украины. В результате с 2014 года бывшая советская республика больше не была нейтральной, она была против Москвы, «и это то, что нарушило равновесие», что положило начало войне.

В мире,Владимир Зеленский,Оливер Стоун,
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