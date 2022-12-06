Стало известно, чем закончится конфликте вокруг Украины, сообщают «ИноСМИ» со ссылкой на The American Conservative.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

По словам обозревателя журнала Билла Бландена, не имеет значения, чем он завершится, потому что победу в нем одержит финансовая аристократия. Восстановление страны будет стоить больших денег. Как указывает журналист, когда украинским властям понадобятся средства, рядом с ними окажутся те, кто хочет распространить свое влияние.

Бланден считает, что команда Владимира Зеленского будет отчаянно нуждаться в кредитах на сотни миллиардов долларов. В настоящее время Украину трудно воспринимать иначе, «кроме как очередное клиентское государство, купленное и оплаченное стопками денег налогоплательщиков».