Стало известно, чем закончится конфликте вокруг Украины, сообщают «ИноСМИ» со ссылкой на The American Conservative.
По словам обозревателя журнала Билла Бландена, не имеет значения, чем он завершится, потому что победу в нем одержит финансовая аристократия. Восстановление страны будет стоить больших денег. Как указывает журналист, когда украинским властям понадобятся средства, рядом с ними окажутся те, кто хочет распространить свое влияние.
Бланден считает, что команда Владимира Зеленского будет отчаянно нуждаться в кредитах на сотни миллиардов долларов. В настоящее время Украину трудно воспринимать иначе, «кроме как очередное клиентское государство, купленное и оплаченное стопками денег налогоплательщиков».
Ранее голливудский режиссер Оливер Стоун заявил, что считает Соединенные Штаты виновными в конфликте в Донбассе. Он напомнил, что американские власти активно вооружали армию Украины. В результате с 2014 года бывшая советская республика больше не была нейтральной, она была против Москвы, «и это то, что нарушило равновесие», что положило начало войне.