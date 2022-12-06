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38 минут назад

Боррель отложил обсуждение гарантий безопасности для России

Lenta.ruиещё 5

Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и лишь потом для России. Его слова передает Agence France-Presse.

Боррель отложил обсуждение гарантий безопасности для России
Фото: ТАССТАСС

Таким образом, считает Боррель, выход из конфликта вокруг Киева будет осуществляться в соответствии с нормами международного права.

«Что касается России, то об этом мы поговорим позже», — добавил он.

Также верховный представитель ЕС заметил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.

Ранее в ООН прошло голосование по резолюции, которая предполагает создание международного механизма для взыскания с России репараций для Украины. Известно, что 94 из 193 стран-участниц всемирной организации поддержали инициативу, при этом 14 стран выступили против документа.

В мире,Жозеп Боррель,Жак Делор,ООН,ЕС,
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