Назван возможный кандидат на выборах президента США

Бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году для того, чтобы не допустить повторного избрания своего бывшего начальника.

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"В случае, если нынешние кандидаты не отрекутся Трампа, я готов принять участие в [президентской] гонке", - написал он в понедельник в Twitter.

Свое решение Болтон объяснил необходимостью защиты Конституции США, так как на прошлой неделе 45-й президент Соединенных Штатов высказался за пересмотр нескольких законодательных положений, в том числе и конституционных, из-за, по его мнению, имевших место нарушений в ходе президентских выборов в 2020 году.