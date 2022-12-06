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1 час назад

Экс-советник Трампа Болтон заявил о готовности стать кандидатом на выборах президента США

ТАССиещё 2

Бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году для того, чтобы не допустить повторного избрания своего бывшего начальника.

Назван возможный кандидат на выборах президента США
Фото: ТАССТАСС

"В случае, если нынешние кандидаты не отрекутся Трампа, я готов принять участие в [президентской] гонке", - написал он в понедельник в Twitter.

Свое решение Болтон объяснил необходимостью защиты Конституции США, так как на прошлой неделе 45-й президент Соединенных Штатов высказался за пересмотр нескольких законодательных положений, в том числе и конституционных, из-за, по его мнению, имевших место нарушений в ходе президентских выборов в 2020 году.

В настоящее время единственным зарегистрированным кандидатом на участие в президентской гонке в США является Дональд Трамп. Болтон занимал пост советника по национальной безопасности президента США с 2018 по 2019 год, после чего Трамп потребовал от него покинуть свой пост. Впоследствии Болтон выпустил мемуары с критикой республиканца.

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