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37 минут назад

Зеленский заговорил о подписании соглашений с Россией

Елена Прошина

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что убежден в том, что никакие подписанные с Москвой документы и заключенные соглашения не помогут остановить боевые действия, сообщает «Московский комсомолец».

"Мира не будет": Зеленский заговорил о подписании соглашений с Россией
Фото: ТАССТАСС

По словам президента, Россия в итоге нарушит все свои обещания. Украинский лидер вспомнил о Будапештском меморандуме, в котором были закреплены гарантии безопасности для Украины после отказа от ядерного оружия. При этом Зеленский указал на то, что РФ продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры страны.

«Что-то просто подписать или согласовать с ними – точно нарушат, мира не будет. Отдать России хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новый конфликт», – сказал глава государства.

Подверчивается, что для мира необходим демонтаж российских боевых возможностей, освобождение всей украинской территории и привлечение к ответственности тех, кто начал этот конфликт.

Кулеба обратился к Западу

Напомним, во время онлайн-выступления на саммите G20 Зеленский заявил, что «не будет никакого "Минска-3"». Президент считает, что это предоставило бы время России для наращивания сил.

В мире,Политика,Владимир Зеленский,
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