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1 час назад

В Турции анонсировали переговоры с российской стороной по Сирии

Lenta.ruиещё 1

Спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев приедет в Турцию с официальным визитом. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

В Турции анонсировали переговоры с российской стороной по Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что российская делегация будет находиться в Стамбуле с 8 по 9 декабря. Газета отмечает, что на повестке переговоров будут проведение Турцией трансграничной военной операции в Сирии и ситуация в регионе.

«Контакты по линии специальных служб между двумя сторонами продолжаются. Это помогает решать ряд вопросов, связанных в том числе с обстановкой на земле», — цитирует газета Лаврентьева, выступавшего на 19-й встрече представителей России, Турции и Ирана в Астане.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку, а также о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.

О планах Турции провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.

В мире,Политика,Александр Лаврентьев,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,
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