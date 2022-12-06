В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
41 минуту назад

Российские нефтяные танкеры застряли в "пробке" в Босфоре

Газета.Ruиещё 3

Российские нефтяные танкеры застряли в пробке других танкеров в Босфоре после введения в работу "потолка цен" на российскую нефть - Турция требует предоставить новые данные о страховании груза, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Marinetraffic.

Российские нефтяные танкеры застряли в "пробке" в Босфоре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, перед проливом застряли суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero, Roschem 2 - они стоят на якоре со стороны Черного моря.

Еще два российских танкера - "Механик Ерохин" и "Река Волга" - в данный момент направляются к Босфору со стороны Дарданелльского пролива. Большинство танкеров, застрявших в пробке в Босфорском проливе - не менее 80% - турецкие суда.

Ранее газета Financial Times сообщила о том, что у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после введения потолка цен на российскую нефть.

В соответствии с санкциями ЕС, которые вступили в силу 5 декабря, танкерам, загружающим российскую нефть, запрещено получать доступ к западной морской страховке, если только нефть не продается по предельной цене в 60$ за баррель.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители