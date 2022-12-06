Российские нефтяные танкеры застряли в "пробке" в Босфоре

Российские нефтяные танкеры застряли в пробке других танкеров в Босфоре после введения в работу "потолка цен" на российскую нефть - Турция требует предоставить новые данные о страховании груза, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Marinetraffic.

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В частности, перед проливом застряли суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero, Roschem 2 - они стоят на якоре со стороны Черного моря.

Еще два российских танкера - "Механик Ерохин" и "Река Волга" - в данный момент направляются к Босфору со стороны Дарданелльского пролива. Большинство танкеров, застрявших в пробке в Босфорском проливе - не менее 80% - турецкие суда.

Ранее газета Financial Times сообщила о том, что у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после введения потолка цен на российскую нефть.