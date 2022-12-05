В США признали неприятную правду в отношении России и Украины

«Действия России в Украине были не чем иным, как жестокостью, но факт остается фактом: у разных стран разные интересы, которые нужно защищать, и разные цели, которые нужно преследовать. Это правда, что больше стран за пределами Запада раздражены экономическими издержками, связанными с боевыми действиями, но также верно и то, что большая часть мира не хочет сжигать связи с Москвой, ограничивать свои возможности, выбирая чью-то сторону», – сказал он.