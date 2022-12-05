В США признали неприятную правду в отношении России и Украины

Обозреватель издания Newsweek Дэниель Депетрис заявил, что большая часть стран, помимо стран коллективного Запада, так или иначе опасается портить отношения с Россией.
«Действия России в Украине были не чем иным, как жестокостью, но факт остается фактом: у разных стран разные интересы, которые нужно защищать, и разные цели, которые нужно преследовать. Это правда, что больше стран за пределами Запада раздражены экономическими издержками, связанными с боевыми действиями, но также верно и то, что большая часть мира не хочет сжигать связи с Москвой, ограничивать свои возможности, выбирая чью-то сторону», – сказал он.
По мнению аналитика, «война продемонстрировала, насколько корыстной может быть геополитика». Депетрис считает, что большинство стран за пределами Запада больше интересуются продовольственной безопасностью, либо «не могут позволить себе оттолкнуть русских». Кроме того, он назвал конфликт на Украине «экзистенциальной борьбой между демократиями и агрессивной авторитарной Россией».
«Факт остается фактом: в отношении войны на Украине большая часть мира не находится на одной волне с США и Европой. У разных стран разные интересы, и они стремятся их защитить, несмотря на заламывание рук. Официальные лица на Западе поступили бы мудро, если бы помнили об этом основном, но фундаментальном моменте международных отношений», – подытожил аналитик.
Ранее Турция призвала Запад посадить Украину за стол переговоров с Россией.