В Польше выдвинули Германии новые требования

Политик подчеркнул, что к Германии проявили чрезвычайное снисхождение после всех совершенных ею преступлений, унижений и эксплуатации выживших поляков. Он отметил, что если бы к ФРГ были применены изначально планируемые меры, то на сегодняшний день страна бы находилась в плачевном финансовом положении, а также была бы гораздо менее населенной. «Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это единственный путь. Они должны нам — они должны платить», — заявил Качиньский.