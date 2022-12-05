Киев и Подгорица подписали договор о членстве Украины в НАТО

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи декларацию, направленную на поддержку евроатлантической перспективы Киева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу черногорского правительства.

После подписания документа Абазович заявил, что таким образом Черногория продемонстрировала свою «недвусмысленную поддержку Украины в защите территориальной целостности и ее права выбирать» организации, в которые она хочет вступить. Содержание декларации не раскрывалось.

Также Абазович обратил внимание на то, что Черногория приняла больше всего беженцев с Украины в регионе Западных Балкан. По его словам, на сегодняшний день их число составляет более десяти тысяч человек, но «может вырасти за время зимних месяцев». Премьер Черногории отметил, что Подгорица готова к новой их волне и в сотрудничестве с украинским посольством работает над организацией «приезда людей на реабилитацию» в страну.

Кроме того Абазович заявил, что Киев может рассчитывать на политическую и финансовую помощь со стороны его государства.