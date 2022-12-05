После ввода ограничения цен на нефть из России у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Теперь Анкара требует нового подтверждения страховки. Об этом сообщает Financial Times.
«В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные державы ввели “потолок цен” на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что любые судчерез ее проливы, будут полностью застрахованы», – сообщает издание.
Отмечается, что российская сторона пообещала продолжать экспорт нефти, даже если её отрежут от западных страховых рынков.
Ранее аналитики рассказали о последствиях введения потолка цен на нефть России.