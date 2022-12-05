У берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров

«В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные державы ввели “потолок цен” на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что любые судчерез ее проливы, будут полностью застрахованы», – сообщает издание.