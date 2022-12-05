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41 минуту назад

У берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров

Елена Прошина

После ввода ограничения цен на нефть из России у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Теперь Анкара требует нового подтверждения страховки. Об этом сообщает Financial Times.

У берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные державы ввели “потолок цен” на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что любые судчерез ее проливы, будут полностью застрахованы», – сообщает издание.

Отмечается, что российская сторона пообещала продолжать экспорт нефти, даже если её отрежут от западных страховых рынков.

Что нужно знать о потолке цен на нефть из России

Ранее аналитики рассказали о последствиях введения потолка цен на нефть России.

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