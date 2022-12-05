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14 минут назад

Власти США могут депортировать тысячи уволенных IT-специалистов

Илья Родин

Тысячи IT-специалистов, уволенных из крупных технологических компаний, могут быть депортированы из США, рассказала обозреватель Энни Палмер в статье для телеканала CNBC.

Власти США могут депортировать тысячи уволенных IT-специалистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Палмер уточнила, что айтишники пребывали в Штатах по рабочей визе Н-1В. Она позволяет специалисту с высшим образованием устроиться на ту или иную должность, но не дает возможность эмигрировать.

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По ее данным, технологические гиганты входят в число компаний с наибольшим количеством разрешений на получение виз такого типа. За счет H-1B они нанимали тысячи иностранных специалистов.

Если уволенные сотрудники технологических фирм не смогут в ближайшее время устроиться в новые корпорации, то их визы будут аннулированы. После этого специалисты будут депортированы, подчеркнула Палмер.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Штатах прошла волна массовых увольнений. Многие фирмы значительно сократили количество работников.

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