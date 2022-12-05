Власти США могут депортировать тысячи уволенных IT-специалистов

Тысячи IT-специалистов, уволенных из крупных технологических компаний, могут быть депортированы из США, рассказала обозреватель Энни Палмер в статье для телеканала CNBC.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Палмер уточнила, что айтишники пребывали в Штатах по рабочей визе Н-1В. Она позволяет специалисту с высшим образованием устроиться на ту или иную должность, но не дает возможность эмигрировать.

По ее данным, технологические гиганты входят в число компаний с наибольшим количеством разрешений на получение виз такого типа. За счет H-1B они нанимали тысячи иностранных специалистов.

Если уволенные сотрудники технологических фирм не смогут в ближайшее время устроиться в новые корпорации, то их визы будут аннулированы. После этого специалисты будут депортированы, подчеркнула Палмер.