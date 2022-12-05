В Венгрии высказались о подготовке украинских военных

Будапешт не планирует заниматься подготовкой военнослужащих Украины, заявил в понедельник, 5 декабря, госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества МИД Венгрии Тамаш Менцер. Он добавил, что это приведет к дальнейшей эскалации противостояния, пишет ТАСС.

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Менцер пояснил, что часть европейских стран занимается обучением украинских солдат на своих полигонах. Он добавил, что Венгрия не планирует участвовать в таких проектах.

«Мы сказали «нет». Мы желаем двигаться не к [военному конфликту], а к миру», - подчеркнул чиновник.