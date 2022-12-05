В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
29 минут назад

В МИД Венгрии заявили, что страна не планирует готовить украинских военных

Илья Родин

Будапешт не планирует заниматься подготовкой военнослужащих Украины, заявил в понедельник, 5 декабря, госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества МИД Венгрии Тамаш Менцер. Он добавил, что это приведет к дальнейшей эскалации противостояния, пишет ТАСС.

В Венгрии высказались о подготовке украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Менцер пояснил, что часть европейских стран занимается обучением украинских солдат на своих полигонах. Он добавил, что Венгрия не планирует участвовать в таких проектах.

«Мы сказали «нет». Мы желаем двигаться не к [военному конфликту], а к миру», - подчеркнул чиновник.

Напомним, что ранее в Евросоюзе рассказали о том, что в рамках тренировочной миссии ЕС подготовлено свыше тысячи украинских солдат. Всего в рамках проекта планируется обучить 15 тыс. военнослужащих.

В мире,Армия,ЕС,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители