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26 минут назад

В США отказались оценивать попытку Украины ударить по аэродромам в России

Lenta.ruиещё 1

Rоординатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не комментируют попытки Киева ударить по российским аэродромам. Он уточнил, что американские власти и не имеют своего видения этого инцидента. Слова политика приводит РИА Новости.

В США отказались оценивать попытку Украины ударить по аэродромам в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кирби отметил, что в Белом доме видели некоторые сообщения СМИ о попытка ударов. Однако власти, США не обладают какой-либо детализированной информацией, которая позволила бы дать оценку произошедшему.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 декабря попытались ударить беспилотниками советского производства по аэродромам Дягилево и Энгельс.

В мире,Джон Кирби,Минобороны России,
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