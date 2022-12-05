В США отказались оценивать попытку Украины ударить по аэродромам в РФ

Rоординатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не комментируют попытки Киева ударить по российским аэродромам. Он уточнил, что американские власти и не имеют своего видения этого инцидента. Слова политика приводит РИА Новости.

Кирби отметил, что в Белом доме видели некоторые сообщения СМИ о попытка ударов. Однако власти, США не обладают какой-либо детализированной информацией, которая позволила бы дать оценку произошедшему.