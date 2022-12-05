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11 минут назад

В США разоблачили ложь Зеленского о России

Илья Родин

Речь лидера Украины Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали противоречит истории российско-украинских отношений, написал в статье для портала The Responsible Statecraft обозреватель Тед Снайдер.

В США разоблачили ложь Зеленского о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на саммите Зеленский заявил, что он против новых встреч в Минске и подписания сделок с Москвой. Он подчеркнул, что «Минские соглашения» якобы дали России время для наращивания сил.

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Автор статьи отметил, что слова украинского лидера были грамотно подобраны, учитывали специфику целевой аудитории. Вместе с тем они «не совсем точно отражают историю».

По его мнению, предоставленным соглашениями временем воспользовался Киев, а не Россия. Он добавил, что украинские политики неоднократно заявляли о том, что использовали договоренности с Москвой, чтобы «потянуть время».

В мире,Владимир Зеленский,
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