В США разоблачили ложь Зеленского о России

Речь лидера Украины Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали противоречит истории российско-украинских отношений, написал в статье для портала The Responsible Statecraft обозреватель Тед Снайдер.

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Отмечается, что на саммите Зеленский заявил, что он против новых встреч в Минске и подписания сделок с Москвой. Он подчеркнул, что «Минские соглашения» якобы дали России время для наращивания сил.

Автор статьи отметил, что слова украинского лидера были грамотно подобраны, учитывали специфику целевой аудитории. Вместе с тем они «не совсем точно отражают историю».