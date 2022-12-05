СМИ раскрыли, как США удалось одурачить Европу

Главы стран Евросоюза приняли ряд неудачных решений в сфере энергетики и теперь вынуждены покупать американский газ. Такое мнение высказал обозреватель Spectator Мэтт Пепл.

Он отметил, что к зависимости от поставок газа Европу поставили закрытие атомных станций «во имя спасения планеты» и отказ от российского топлива. При этом, по словам Пепла, Брюссель не рад такому повороту и «теперь все время ворчит».

Обозреватель уверен, что мнение президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона о выгоде «зеленой энергетики» является заблуждением, которое в итоге сделало европейцев уязвимыми.