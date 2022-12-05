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52 минуты назад

СМИ раскрыли, как США удалось одурачить Европу

Елена Прошина

Главы стран Евросоюза приняли ряд неудачных решений в сфере энергетики и теперь вынуждены покупать американский газ. Такое мнение высказал обозреватель Spectator Мэтт Пепл.

СМИ раскрыли, как США удалось одурачить Европу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что к зависимости от поставок газа Европу поставили закрытие атомных станций «во имя спасения планеты» и отказ от российского топлива. При этом, по словам Пепла, Брюссель не рад такому повороту и «теперь все время ворчит».

Обозреватель уверен, что мнение президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона о выгоде «зеленой энергетики» является заблуждением, которое в итоге сделало европейцев уязвимыми.

Пепл отметил, что «одержимость» перехода на экологически чистую энергетику уже привела Вашингтон и Брюссель к расколу. В качестве подтверждения этому он напомнил о решении Байдена не допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями. В результате, по мнению обозревателя, США и ЕС «могут развязать торговую войну из-за ветряных мельниц».

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,ЕС,
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