Названы причины протестов в Монголии

Массовые протесты в Монголии стали вызовом для действующей власти, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины, которые привели к недовольству населения восточноазиатской страны.
Протесты в Улан-Баторе продолжаются третий день. Они начались из-за сообщений о коррупционной схеме по продаже угля Китаю. По данным местных СМИ, из-за нелегальной продажи 6,5 миллиона тонн угля казна страны недосчиталась 1,8 миллиарда долларов.
«Спусковым крючком этих протестов послужила информация, что уже в течение ряда лет существовала коррупционная схема. В соответствии с ней часть угля, который Монголия продает Китаю, уходила нелегально, уклонялась от налогообложения. Эта схема работала несколько лет, сумма убытков для Монголии набежала в 1,8 миллиарда долларов. Это всколыхнуло молодежь, которая стихийно собралась на площади, начала громить все», — объяснил политолог.
По итогам внеочередного собрания монгольского парламента 5 декабря было принято решение о разгоне митинга. При этом чрезвычайное положение пока не стали вводить.
Уголь — это одна из главных статей экспорта для Монголии, отметил Александр Воронцов. По его мнению, этот скандал может быть использован разными политическими силами в собственных интересах.
«Если это коррупционная схема, связанная с углем, то ясно, что она функционировала в течение ряда лет. За это время к власти в Монголии приходили разные правительства — и демократы, которые сейчас в оппозиции, и нынешняя Монгольская народная партия (МНРП), которая у власти. Понятно, что была задействована большая группа высокопоставленных чиновников, говорят, что даже парламентарии», — объяснил специалист.
После публикации информации о коррупционной схеме CentralAsia сообщила, что в Китае казнили чиновников, которые были причастны к краже угля. По данным издания, Пекину также известны монгольские политики, связанные с этом делом. Их имена уже отправили премьер-министру страны Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ.