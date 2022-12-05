В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
41 минуту назад

Названы причины протестов в Монголии

Lenta.ru

Массовые протесты в Монголии стали вызовом для действующей власти, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины, которые привели к недовольству населения восточноазиатской страны.

Названы причины протестов в Монголии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С чего начались протесты

Видео дня

Протесты в Улан-Баторе продолжаются третий день. Они начались из-за сообщений о коррупционной схеме по продаже угля Китаю. По данным местных СМИ, из-за нелегальной продажи 6,5 миллиона тонн угля казна страны недосчиталась 1,8 миллиарда долларов.

«Спусковым крючком этих протестов послужила информация, что уже в течение ряда лет существовала коррупционная схема. В соответствии с ней часть угля, который Монголия продает Китаю, уходила нелегально, уклонялась от налогообложения. Эта схема работала несколько лет, сумма убытков для Монголии набежала в 1,8 миллиарда долларов. Это всколыхнуло молодежь, которая стихийно собралась на площади, начала громить все», — объяснил политолог.

Разгон митинга

По итогам внеочередного собрания монгольского парламента 5 декабря было принято решение о разгоне митинга. При этом чрезвычайное положение пока не стали вводить.

Политические последствия

Уголь — это одна из главных статей экспорта для Монголии, отметил Александр Воронцов. По его мнению, этот скандал может быть использован разными политическими силами в собственных интересах.

«Если это коррупционная схема, связанная с углем, то ясно, что она функционировала в течение ряда лет. За это время к власти в Монголии приходили разные правительства — и демократы, которые сейчас в оппозиции, и нынешняя Монгольская народная партия (МНРП), которая у власти. Понятно, что была задействована большая группа высокопоставленных чиновников, говорят, что даже парламентарии», — объяснил специалист.

После публикации информации о коррупционной схеме CentralAsia сообщила, что в Китае казнили чиновников, которые были причастны к краже угля. По данным издания, Пекину также известны монгольские политики, связанные с этом делом. Их имена уже отправили премьер-министру страны Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ.

В мире,Александр Воронцов,Институт востоковедения,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители