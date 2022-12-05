Названы причины протестов в Монголии

«Если это коррупционная схема, связанная с углем, то ясно, что она функционировала в течение ряда лет. За это время к власти в Монголии приходили разные правительства — и демократы, которые сейчас в оппозиции, и нынешняя Монгольская народная партия (МНРП), которая у власти. Понятно, что была задействована большая группа высокопоставленных чиновников, говорят, что даже парламентарии», — объяснил специалист.