Индия заявила о желании сотрудничества с Китаем

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время пресс-конференции со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок заявил, что Индия рассматривает Китай как своего партнера и рассчитывает на развитие сотрудничества с Пекином. Об этом сообщает «Российская газета».