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10 минут назад

Индия заявила о желании сотрудничества с Китаем

Елена Прошина

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время пресс-конференции со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок заявил, что Индия рассматривает Китай как своего партнера и рассчитывает на развитие сотрудничества с Пекином. Об этом сообщает «Российская газета».

Индия заявила о желании сотрудничества с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Китай рассматривается нами как партнер в решении глобальных проблем и глобальный конкурент, а не как страна, которая нам угрожает», – сказал он.

Джайшанкар также добавил, что в последнее время Китай «серьезно изменился». По словам главы индийского МИД, благодаря этому Индо-Тихоокеанском регионе стало возможным ведение продуктивного диалога, а также здоровая конкуренция.

Ранее Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия не будет определять условия российско-украинских переговоров.

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