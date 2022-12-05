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17 минут назад

Премьер Албании назвал Украину инструментом, с помощью которого Путин поставит Европу на колени

Илья Родин

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что используя конфликт на Украине, Москва стремится поставить Европу на колени. Об этом пишет Bloomberg.

Премьер Албании: Путин поставит Европу на колени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, Россия в своей международной политике делает ставку на то, чтобы вызвать экономический кризис в Европе.

«Украина это инструмент для реализации амбиций [президента России] Владимира Путина поставить Европу на колени», - подчеркнул Эди Рама.

Глава Албании уточнил, что Москва добивается того, чтобы в европейских странах начались хаос и беспорядки.

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Противостояние на Украине в настоящее время не достигло той точки, когда возможны переговоры, добавил Рама. Он пояснил, что не может предсказать сроки окончания конфликта, так как для этого следует проанализировать слишком большое количество факторов.

В мире,Владимир Путин,
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