Премьер Албании: Путин поставит Европу на колени

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что используя конфликт на Украине, Москва стремится поставить Европу на колени. Об этом пишет Bloomberg.
По его мнению, Россия в своей международной политике делает ставку на то, чтобы вызвать экономический кризис в Европе.
«Украина это инструмент для реализации амбиций [президента России] Владимира Путина поставить Европу на колени», - подчеркнул Эди Рама.
Глава Албании уточнил, что Москва добивается того, чтобы в европейских странах начались хаос и беспорядки.
Противостояние на Украине в настоящее время не достигло той точки, когда возможны переговоры, добавил Рама. Он пояснил, что не может предсказать сроки окончания конфликта, так как для этого следует проанализировать слишком большое количество факторов.