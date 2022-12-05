Премьер Албании: Путин поставит Европу на колени

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что используя конфликт на Украине, Москва стремится поставить Европу на колени. Об этом пишет Bloomberg.

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По его мнению, Россия в своей международной политике делает ставку на то, чтобы вызвать экономический кризис в Европе.

«Украина это инструмент для реализации амбиций [президента России] Владимира Путина поставить Европу на колени», - подчеркнул Эди Рама.

Глава Албании уточнил, что Москва добивается того, чтобы в европейских странах начались хаос и беспорядки.