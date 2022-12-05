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33 минуты назад

СМИ: Эстония разместит систему мониторинга БЛА и 15 радаров на границе с Россией

ТАССиещё 2

Эстония создаст систему мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и разместит 15 радаров в уезде Ида-Вирумаа на границе с Россией. Об этом в понедельник сообщила эстонская газета Postimees.

Эстония установит новые радары для повышения безопасности границы с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На сегодняшний день около 70% речной границы [с РФ в районе] Нарвы покрыто мониторинговой техникой, но этого недостаточно. Это не дает пограничникам полного обзора происходящего в приграничной зоне. Департамент полиции и пограничной охраны планирует в ближайшие годы построить в Ида-Вирумаа на приграничной территории 15 новых радарных позиций и создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов", - приводит издание слова оперативного руководителя приграничной Идаской префектуры Тарво Круупа.

По словам эстонского чиновника, ради укрепления границы власти республики будут вынуждены выкупить в пользу государства несколько земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Он также подчеркнул, что одним из "подходящих мест" для наблюдения за дронами станет локация, на которой ранее находился памятник танку Т-34 в честь освобождения Нарвы в 1944 году от войск нацистского вермахта советскими воинами. Монумент был демонтирован в августе по решению правительства Эстонии.

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